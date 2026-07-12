Kuveyt, Yeni Saldırılara Hedef Oldu - Son Dakika
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Kuveyt, Yeni Saldırılara Hedef Oldu

12.07.2026 08:29
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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusu, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğunu ve hava savunma sistemlerinin düşman unsurları engellemek için devreye girdiğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları, Körfez ülkelerindeki güvenlik endişelerini artırdı. Katar, Birleşik Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından, Kuveyt de yeni saldırılara hedef olduğunu duyurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasındaki düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları engelleme faaliyetlerinin sonucudur" denildi. Halka, ilgili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Körfez ülkeleri misilleme saldırılarına hedef olmuştu

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, Tahran rejimine ait askeri hedeflere bu haftaki üçüncü saldırı dalgasının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğu bildirilmişti. İran'a yönelik son saldırıların ardından, ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Katar, BAE ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olduklarını açıklamıştı. - KUVEYT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuveyt, Yeni Saldırılara Hedef Oldu - Son Dakika

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