Üye Girişi
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi - Son Dakika

Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

01.02.2022 15:40
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta etkili olması beklenen kuvvetli yağmur öncesi şehir merkezinde bulunan mazgalları temizledi.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta etkili olması beklenen kuvvetli yağmur öncesi şehir merkezinde bulunan mazgalları temizledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta etkili olması beklenen aşırı yağışa karşın şehir merkezindeki yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik çalışması yaptı.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Temizlik işleri müdürlüğü olarak yağışa karşı hazırlıklarımıza hız vermiş durumdayız. Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik işlemi gerçekleştirdi. Amacımız, şiddetli bir yağmura karşı yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşmasını sağlamak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

YORUMLAR
500

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement