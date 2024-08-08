Kuyucak Belediye Başkanı: Deve güreşi alanına çöp dökülmesi haberleri asılsız - Son Dakika
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Yerel

Kuyucak Belediye Başkanı: Deve güreşi alanına çöp dökülmesi haberleri asılsız

Kuyucak Belediye Başkanı: Deve güreşi alanına çöp dökülmesi haberleri asılsız

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, ilçede deve güreşi alanına çöplerin dökülmesi olayı ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Doğanca, çöplerin geçici olarak döküldüğünü ve daha sonra toplandığını belirtti.

08.08.2024 18:53  Güncelleme: 18:55
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Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, ilçede deve greşi alanına çöplerin dökülmesi olayı ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Söz konusu olayın tamamen karalama amaçlı yapıldığını söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca,"İlçemiz Aydınoğlu Mahallesi'nde Deve Güreşi Alanı'nda çöplerin dökülmesi ile ilgili çıkan haberler tamamen karalama amaçlı yapılmaktadır. Söz konusu Deve Güreşi Alanı'ndaki çöpler, Katı Atık Toplama Merkezi'ndeki aktarma araçlarının saatleriyle uyuşmayan zamanlarda geçici olarak dökülmektedir. Daha sonra ilgili alandaki çöpler toplanarak Aktarma İstasyonu'na gönderilmektedir. Çöpler geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi o alanda bırakılmayıp tarafımızca periyotlar halinde Aktarma İstasyonu'na sevk edilmektedir" dedi.

Doğanca açıklamasının devamında, "Haberde bahsi geçen akaryakıt tasarrufu nedeniyle böyle bir işlemin yapıldığı iddiası da asılsızdır. Çevre temizliği ve insan sağlığı açısından böyle bir tasarruf tedbirine gitmeyeceğimiz de aşikardır. Bizim için çevre temizliği ve insan sağlığı her şeyden daha önemlidir. Çevreye karşı duyarlı bir belediyecilik anlayışımızın olduğunu da tüm yurttaşlarımızın özellikle bilmesini isteriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak Belediye Başkanı: Deve güreşi alanına çöp dökülmesi haberleri asılsız - Son Dakika

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