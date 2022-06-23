Kuyucak Belediyesi, Marmaris yangın bölgesine ekip gönderdi - Son Dakika
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Kuyucak Belediyesi, Marmaris yangın bölgesine ekip gönderdi

23.06.2022 21:42
Kuyucak Belediyesi, Marmaris yangın bölgesine ekip gönderdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine Aydın'ın Kuyucak ilçesinden de destek ekipleri gitti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangına müdahale sürerken, yangın bölgesine Aydın'ın Kuyucak ilçesinden de destek ekipleri gitti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla, Kuyucak Belediyesi'ne ait bir iş makinesi ve bir kamyon Marmaris'te devam eden yangın için desteğe gitti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Yangının bir an önce kontrol altına alınması için bir iş makinesi ve bir kamyonumuzu Marmaris'e gönderdik. İnşallah kısa zamanda yangın kontrol altına alınır. Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir. Allah, çalışan tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Marmaris, Kuyucak, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyucak Belediyesi, Marmaris yangın bölgesine ekip gönderdi - Son Dakika

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