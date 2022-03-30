Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni Ağırladı - Son Dakika
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Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni Ağırladı

30.03.2022 10:29
Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni Ağırladı

Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sakinlerini her yıl olduğu gibi bu yılda Pamukören Sosyal Tesisleri'nde misafir etti.

Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sakinlerini her yıl olduğu gibi bu yılda Pamukören Sosyal Tesisleri'nde misafir etti.

Ziyarette bulunan Nazilli TRSM sakinleri, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile sohbet etti. Başkan Ertürk'e misafirperverliğinden ve böylesine güzel bir etkinlikten dolayı memnuniyetlerini belirtti. Nazilli TRSM sakinleri ile sohbetinde onların huzurlu bir gün geçirmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Ertürk, "Nazilli TRSM sakinlerini, Kuyucak Pamukören Sosyal Tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinlikler vatandaşlarımızın daha mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyor. Onların mutlu olmaları ve güzel vakit geçirmeleri bizler için çok değerli. Bu tarz etkinliklerimizi uzun yıllardır yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Nazilli TRSM sakinleri etkinliğin ardından güzel havanın ve yeşil alanın tadını çıkartarak tesiste hoş vakit geçirdi. - AYDIN

Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni Ağırladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak Belediyesi, Nazilli Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni Ağırladı - Son Dakika


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