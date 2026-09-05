Kuyucak\'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kuyucak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında sabah programı gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen program, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından ilçedeki resmi kurumlar ve esnafların katılımıyla araç korteji düzenlendi. Kuyucak sokaklarında gerçekleştirilen kortej, 5 Eylül Kurtuluş Günü coşkusuna renk kattı. Araç kortejinin ardından Kuyucak Belediyesi tarafından, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizin anısına vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Programa, Kuyucak Kaymakam Vekili ve Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire amirleri, ilçe siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuyucak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 5 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Gökhan Atay, Hüseyin Uğurlu ve Sabahat Akkiraz konserleriyle devam edecek.