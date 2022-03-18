Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

18.03.2022 15:25
Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlk olarak Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirleri Şehit Astsubay Bahri Uçuş'un Kurtuluş Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek tüm şehitler için dua etti. Ardından ilçe şehitlik anıtına çelenk konuldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Şanlı ecdadımız Çanakkale'de verdiği topyekün mücadeleyle milletimizin istiklalini ve istikbalini korumuştur. Bize düşen, kahraman ecdadımıza layık bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek dün olduğu gibi bugün de yarın da kutsal değerlerimiz için mücadele etmek, bayrağımızı daha yükseklere çıkarmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Kuyucak Atatürk Ortaokul öğrencileri hazırladıkları gösterileri sahneledi. Programın ardından ilçe genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmiş olan 'Şehide Vefa' adlı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - AYDIN

Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Ayvalık'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü gururu Ayvalık'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü gururu

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hisarcık, Kuyucak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı
15:17 Sancaktepe'de korkutan kaza! Ters yöne giren tır ile İETT otobüsü çarpıştı
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Anma Töreni'nde sancağı öpüp başına koydu
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement