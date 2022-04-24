Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

24.04.2022 10:01
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan programa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okunarak çeşitli gösteriler yapılarak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23 Nisan'ın; demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en büyük göstergesi olmakla birlikte ülkemiz ve dünya çocuklarının bayramı olduğunu belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Çocuklarımız bizim en büyük varlığımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Şenlikleri çerçevesinde çocuklarımıza yönelik bugün çeşitli etkinliklerle onların eğlencelerine ortak olduk. Onları mutlu görmek her şeye değer. En büyük arzumuz, ülkemizin geleceği ve teminatı olan çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda iyi eğitim alarak ülkesine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşu'nun 102. Yıl dönümünü, ülkemiz ve dünya çocuklarının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum "şeklinde konuştu.

Kuyucak Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri çerçevesinde Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde uçurtma şenliği düzenlendi. Kuyucak Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları gökyüzüyle buluşturan çocuklar doyasıya eğlendi. Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde de emekli öğretmen Özlen Sarıca tarafından 'Çocuk ve Doğa' temalı bireysel resim sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Şenlikler akşam da devam etti

23 Nisan programı Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde akşam şenlikleri devam etti. Şenlikte; Hacivat Karagöz oyunu, gölge oyunu, Aşuk ve Maşuk, illüzyon,kukla gösterisi ve çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. - AYDIN

Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak'ta 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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