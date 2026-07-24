Kuyucak\'ta Yaz Kur\'an Kursları için Seminerler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen rehberlik ve eğitim seminerlerinde mahremiyet bilinci, akran nezaketi, çevre ahlakı, bilinçli teknoloji kullanımı ve aile içi sorumluluklar gibi konular ele alındı.

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından, çocukların milli, manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Yaz Kur'an Kurslarında düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir tarafından gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik çeşitli başlıklarda bilgilendirmelerde bulunuldu. Seminerler, Pamukören Mahallesi Fethiye Camii, Cumhuriyet Camii, Hacı Raif Camii, Kurtuluş Camii, Pamuksan Camii ile Yöre Mahallesi Dörtyol Camii'nde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere mahremiyet bilinci, kişisel sınırların korunması ve özel alana saygı, arkadaşlık bilinci ve akran nezaketi, çevre ahlakı, doğayı koruma, temizlik ve israfın önlenmesi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı ile dijital farkındalık, aile içindeki sevgi, saygı ve sorumluluk bilinci konularında bilgiler verildi. İlçe Müftülüğü yetkilileri, seminerlerle çocukların sadece dini bilgilerle değil, günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları sosyal ve ahlaki değerlerle de donatılmasının amaçlandığını belirterek, eğitimlere katkı sunan Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri ile seminerlere ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti.