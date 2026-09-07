Kuzey Kore nükleer kapasiteli savaş gemisi Kang Kon'u Kim Jong-un'un katılımıyla hizmete aldı - Son Dakika
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Kuzey Kore nükleer kapasiteli savaş gemisi Kang Kon'u Kim Jong-un'un katılımıyla hizmete aldı

Kuzey Kore nükleer kapasiteli savaş gemisi Kang Kon\'u Kim Jong-un\'un katılımıyla hizmete aldı
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Kuzey Kore, 5 bin tonluk nükleer kapasiteli savaş gemisi "Kang Kon"u, lider Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae'nin katılımıyla Wonsan'da düzenlenen törenle hizmete aldı. Kim, geminin düşmanlara ölümcül misilleme yapabileceğini belirterek, donanmayı güçlendirme planının 8 ay sonra dünyaya kanıtlanacağını söyledi.

Kuzey Kore, 5 bin tonluk nükleer kapasiteli savaş gemisi "Kang Kon"u ülke lideri Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae'nin katılımıyla liman kenti Wonsan'da düzenlenen törenle hizmete aldı.

Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir savunma hamlesi daha geldi. Pyonyang yönetimi, 5 bin tonluk nükleer kapasiteli savaş gemisi "Kang Kon"u ülke lideri Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae'nin katılımıyla liman kenti Wonsan'da düzenlenen törenle hizmete aldı.

"Bu yeni nesil muhrip, düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmelidir"

Kim, burada yaptığı konuşmada, yeni savaş gemisinin ülkenin nükleer karşı saldırı yeteneklerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu yeni nesil muhrip, gerektiğinde düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmelidir" dedi.

Güçlü bir nükleer savaş caydırıcılığının bölgenin stratejik istikrarını korumak için gerekli olduğunu vurgulayan Kim Jong-un, "Daha önce de kanıtlandığı gibi, güç dengesini sağlamak dışında barışı korumanın başka hiçbir yolu yoktur" şeklinde konuştu.

Savaş caydırıcılığını güçlendirmeye yönelik politikaları sürdüreceklerini ifade eden Kim, "Duruşumuz açıktır. Düşmanları korkutmalıyız. Korkmalılar ki; bize saldırmayı düşünemesinler bile. Mevcut ve gelecekteki tehditlere kararlılıkla yanıt verebilmek için ezici askeri gücümüzü sürekli olarak büyütmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kim donanmayı güçlendirme planı için süre verdi

Kuzeydoğu Asya'nın güvenlik ortamını ve dünya barışını koruma konusunda ilkeli ve sorumlu bir irade göstereceklerini kaydeden Kim, "Bu amaçlara hizmet edecek farklı tiplerde savaş gemilerinin inşası ve hizmete alınması, tersanelerin modernizasyonu ve altyapı inşası, deniz kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması ve yeni birliklerin kurulmasını kapsayan devasa planlar, çağımızın başarılması gereken büyük görevleridir" diye konuştu.

Ülke donanmasını güçlendirmeye yönelik bir planın şu anda yürürlükte olduğunu aktaran Kuzey Kore lideri, "Bunu 8 ay sonra dünyaya kanıtlayacağım" diye konuştu. Sekiz aylık hedefin ne olduğu konusunda detay vermeyen Kim'in, ülkenin nükleer denizaltı geliştirme çalışmalarına atıfta bulunmuş olabileceği yorumları yapıldı.

Zamanlaması dikkat çekti

"Kang Kong" savaş gemisinin, Kuzey Kore'nin 9 Eylül'deki 78. kuruluş yıldönümünden hemen önce hizmete alınması dikkat çekti. Düzenlenen törenin Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında yaptığı 5 günlük "Freedom Edge" adlı ortak askeri tatbikatın başladığı gün kamuoyuna duyurulması ise Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı olarak yorumlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore nükleer kapasiteli savaş gemisi Kang Kon'u Kim Jong-un'un katılımıyla hizmete aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore nükleer kapasiteli savaş gemisi Kang Kon'u Kim Jong-un'un katılımıyla hizmete aldı - Son Dakika
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