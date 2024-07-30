KYK Yurt Müdürü ve personelinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yerel

KYK Yurt Müdürü ve personelinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Isparta'da meydana gelen kazada KYK Yurt Müdürü ve bir personel hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin hareket halindeki kamyona arkadan çarptığı ve savrulduğu görülüyor.

30.07.2024 22:07
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KYK Yurt Müdürü ve yurt personelinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

ISPARTA - Isparta'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hareket halindeki kamyona arkadan çarptığı görülüyor.

Kaza, 25 Temmuz Perşembe günü Keçiborlu ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu Gülkent Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Hasan Şahin'in kullandığı 20 ACN 897 plakalı otomobil, Z.G. idaresindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan KYK Yurt Yönetim Personeli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hareket halindeki kamyona arkadan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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