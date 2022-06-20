İnegöl Cerrah Mahallesinde yapılan damat eğlencesinde ilginç anlar yaşandı. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan "La casa de papel" de rol olan oyuncuların giydiği kıyafetleri giyen damadın arkadaşları, çiftetelli oynadılar. Gençleri gören mahalle sakinleri şoke oldular. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › La Casa de Papel'li çiftetelli - Son Dakika

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