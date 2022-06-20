La Casa de Papel'li çiftetelli - Son Dakika
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La Casa de Papel'li çiftetelli

20.06.2022 12:43
La Casa de Papel'li çiftetelli

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen damat eğlencesinde "La Casa de Papel" dizisinin kıyafetlerini giyen damadın gençleri, çiftetelli oynadılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen damat eğlencesinde "La Casa de Papel" dizisinin kıyafetlerini giyen damadın gençleri, çiftetelli oynadılar. Gençleri gören mahalle sakinleri şoke oldu.

İnegöl Cerrah Mahallesinde yapılan damat eğlencesinde ilginç anlar yaşandı. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan "La casa de papel" de rol olan oyuncuların giydiği kıyafetleri giyen damadın arkadaşları, çiftetelli oynadılar. Gençleri gören mahalle sakinleri şoke oldular. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel La Casa de Papel'li çiftetelli - Son Dakika

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