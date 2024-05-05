Lapseki'de Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Lapseki'de Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Lapseki\'de Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı. Şenliklere Belediye Başkanı Atilla Öztürk, eşi Neşe Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

05.05.2024 21:52  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı.

Lapseki Belediyesi tarafından Yeni Kordon'da düzenlenen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı. Şenliklere Belediye Başkanı Atilla Öztürk, eşi Neşe Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Atilla Öztürk, eşi Neşe Öztürk, vatandaşların sevincine ve eğlencelerine ortak oldu.

Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz Hıdırellez Şenlikleri etkinliğimiz Yeni Kordon Düğün alanında büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Belediye Başkanımız Atilla Öztürk ve değerli eşi Neşe Hanım, Lapsekili vatandaşlarımızın sevincine ve eğlencelerine ortak oldular. Tüm coşkusuyla devam eden programımızda müzikler eşliğinde dolayasıya eğlenen vatandaşlarımız baharın gelişini kutladılar" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Atilla Öztürk, Neşe Öztürk, Hıdırellez, Çanakkale, Lapseki, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lapseki'de Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Lapseki'de Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement