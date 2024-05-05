Lapseki\'de Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı.

Lapseki Belediyesi tarafından Yeni Kordon'da düzenlenen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı. Şenliklere Belediye Başkanı Atilla Öztürk, eşi Neşe Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Atilla Öztürk, eşi Neşe Öztürk, vatandaşların sevincine ve eğlencelerine ortak oldu.

Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz Hıdırellez Şenlikleri etkinliğimiz Yeni Kordon Düğün alanında büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Belediye Başkanımız Atilla Öztürk ve değerli eşi Neşe Hanım, Lapsekili vatandaşlarımızın sevincine ve eğlencelerine ortak oldular. Tüm coşkusuyla devam eden programımızda müzikler eşliğinde dolayasıya eğlenen vatandaşlarımız baharın gelişini kutladılar" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE