Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lapseki Belediyesi koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasında dereceye giren bağışçılara bisiklet ve madalya takdim edildi.
Lapseki Kaymakamlığı öncülüğünde Lapseki Belediyesi, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Çanakkale Kan Bağış Merkezi Müdürlüğünün 'Okulumda Kan'panya Var' sloganıyla 13 Şubat'ta gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı projesinin ödül töreni düzenlendi. Proje çerçevesinde ilçedeki okullarının, kurumlarının ve vatandaşların katılımıyla 348 kişinin bağış talebinde bulunduğu kampanyada 218 kişi kan bağışı, 200 kişi kök hücre bağışında bulunarak toplamda 254 bağışçıya ulaşıldı.
Kampanyaya 3 bağışçı kazandırarak, "Geleceğin Kan Bağışçısı" madalyalarını almaya hak kazanan 51 öğrenciye madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, en çok bağışçı getiren 7 öğrenciye 25 Eylül İlkokulundan Asaf Temel, Beste Gür, Bünyamin Gültekin, Aslı Sena Yeşilkaya, Çardak İlkokulundan Defne Durgut, Faik Güngör Anaokulundan Belis Coşkuner, Şehit Hüseyin İmam Hatip Ortaokulundan Nursena Sevim'e bisikletlerini Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt takdim etti.
Türk Kızılay Çanakkale Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından projeye olan destek ve katkılarından dolayı İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkan yardımcısı Aynur Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin'e teşekkür plaketi takdim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › Lapseki'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası ödülleri dağıtıldı - Son Dakika
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