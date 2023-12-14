Lapseki\'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Belediye zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü yapıldı.

Ekipler tarafından denetimler belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE