Larry Summers, Epstein Bağlantısıyla İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Larry Summers, Epstein Bağlantısıyla İstifa Etti

26.02.2026 04:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Hazine Bakanı Larry Summers, Epstein ilişkileri nedeniyle Harvard'daki görevlerinden istifa etti.

Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, hapishanede ölü bulunan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Harvard Üniversitesi'ndeki akademik ve idari görevlerinden istifa etme kararı aldı.

ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in odağında bulunduğu ilişkiler ağı, bir ünlü ismi daha koltuğundan etti. Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, tutuklu yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından, Harvard Üniversitesi'ndeki akademik ve idari görevlerinden istifa etme kararı aldı. Summers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu akademik yılın sonunda Harvard'dan emekli olacağını belirterek, "50 yıl önce yüksek lisans öğrencisi olarak geldiğimden beri ders verdiğim Harvard'daki binlerce öğrenci ve meslektaşıma minnettarım" ifadelerini kullandı. Summers, "Resmi sorumluluklarım olmaksızın, emekli bir profesör olarak çeşitli küresel ekonomik meseleler üzerine araştırma, analiz ve yorum yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Direktörlük görevinden istifası kabul edildi

Harvard sözcüsü Jason Newton ise, istifa kararını doğrulayarak Summers'ın aynı zamanda idarecilik görevinden de ayrılacağını belirtti. Newton, "Harvard Kennedy School Dekanı Jeremy Weinstein, üniversitenin kısa süre önce hükümet tarafından yayınlanan Jeffrey Epstein belgeleri hakkında yürüttüğü soruşturma ile bağlantılı olarak, Profesör Larry Summers'ın Mossavar-Rahmani İş Dünyası ve Kamu Yönetimi Merkezi eş direktörlüğü görevinden istifasını kabul etmiştir" açıklamasında bulundu. Newton, Summers'ın akademik yılın bitimine dek izinde olacağını da sözlerine ekledi.

Epstein ile ilişkileri ortaya çıkmıştı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan ve 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yürüten Summers, kamuoyuna açıklanan Epstein belgeleriyle gündeme gelmişti. Summers'ın, Epstein ile uzun yıllara dayanan yakın bir kişisel ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Summers'ın, tutuklanmasından kısa bir süre öncesine kadar Epstein ile düzenli iletişimde kaldığı, ondan özel hayatıyla ilgili tavsiyeler aldığı ve Epstein'in 2014 tarihli vasiyet taslağında yedek vasi olarak yer aldığı kamuoyuna yansımıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Summers, ABD merkezli bazı medya kuruluşlarındaki görevlerinden de ayrılmak zorunda kalmıştı. - CAMBRİDGE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Larry Summers, Epstein Bağlantısıyla İstifa Etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 05:46:30. #7.12#
SON DAKİKA: Larry Summers, Epstein Bağlantısıyla İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.