SURİYE'nin Lazkiye kentindeki Badrusiya Dağlarında çıkan orman yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.
Lazkiye'nin Badrusiya Dağlarında 2 gün önce orman yangını çıktı. Yangında Badrusiya köyündeki evler tahliye edildi. Bazı evler de yandı. Söndürme çalışmaları devam eden yangının dumanları Hatay'ın Samandağ sahillerini kapladı.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ(Hatay),
Son Dakika › Yerel › Lazkiye'de Orman Yangını Büyüyor - Son Dakika
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