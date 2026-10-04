Leylek sürüsü Tekirdağ semalarında dronla görüntülenerek göç yolculuğunu sürdürdü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güneye göç eden leylek sürüsü, Tekirdağ semalarında dron kamerasıyla görüntülendi. Göç mevsiminin etkisiyle kent üzerinde bir süre birlikte uçan leylekler, ardından göç güzergahlarında ilerleyerek gözden kayboldu.
Güney yönünde göç eden leylek sürüsü, Tekirdağ semalarında dronla görüntülendi.
Göç mevsiminin etkisiyle güneye doğru ilerleyen çok sayıda leylek, kent üzerinde bir süre birlikte uçtu. Gökyüzünde süzülen leyleklerin oluşturduğu hareketlilik, havadaki dron kamerasına yansıdı.
Kent semalarında bir süre uçuşlarını sürdüren leylekler, daha sonra göç güzergahlarında ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?