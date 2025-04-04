Leyleklerin Yuvası Büyükçekmece'de Korundu - Son Dakika
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Leyleklerin Yuvası Büyükçekmece'de Korundu

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Büyükçekmece Belediyesi, Karaağaç Mahallesi'nde yıllardır aynı elektrik direği üstünde yuva yapan leyleklerin yuvasının kaldırılmasına karşı harekete geçti ve bölgeye yeni bir yuva monte etti. Zabıta, leylek yuvasına zarar vermenin ceza içerdiğini belirten bir tutanak düzenledi.

04.04.2025 13:21  Güncelleme: 14:19
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır bahar mevsiminde gelip aynı elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvasını, "iş yerini kirlettiği" gerekçesiyle kaldırtan esnaf hakkında tutanak tuttu. Ekipler, sökülen yuvanın benzerini yaparak aynı elektrik direği üzerine monte etti.

Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır bahar mevsiminde gelip aynı elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvası, yeni açılan bir iş yerinin "çevreyi kirletiyor" gerekçesiyle BEDAŞ'a yaptığı müracaat sonrasında, BEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahallelinin durumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e bildirmesinin ardından belediye ekipleri harekete geçti.

"Leylek yuvalarına zarar vermek doğal yaşam ortamına müdahale sayılır"

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sökülen yuvanın benzerini yaparak aynı elektrik direği üzerine monte etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 4915 Sayılı kanunun "Yaban Hayatını Koruma" başlığı altındaki "Leylekler, yaban hayatını koruma kapsamında yer aldığı için, yuvalarına zarar vermek doğal yaşam ortamına müdahale sayılır ve cezai işlem uygulanır" maddesine göre tutanak düzenlendi. Tutanak, Orman Bakanlığı'na gönderilecek.

Daha önce de leylek yavruları için yol yapım çalışması durdurulmuştu

Büyükçekmece Belediyesi, geçen yıl da Karaağaç Mahallesi'nde yol genişletme ve yenileme çalışması başlatmış, çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Akgün, elektrik direği üzerinde yavruları ile leylekleri görünce bölgedeki çalışmaların leylek yavruları büyüyüp yuvalarını terk edinceye kadar durdurmuştu. Çalışmalarda leyleklerin 15 yıldır yuva yaptığı elektrik direği korunmuştu. Her yıl yuvalarını aynı elektrik direği üstüne kuran leylekler mahalle sakinlerinin maskotu ve neşesi oldu.

Leyleklerin Yuvası Büyükçekmece\'de Korundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Leyleklerin Yuvası Büyükçekmece'de Korundu - Son Dakika

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