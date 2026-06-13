LGS Heyecanı Datça'da Yaşandı - Son Dakika
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LGS Heyecanı Datça'da Yaşandı

LGS Heyecanı Datça\'da Yaşandı
13.06.2026 11:58
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Datça'da LGS sınavı yapıldı; öğrenciler ter dökerken aileler okul önlerinde bekledi.

Muğla genelinde olduğu gibi Datça'da da yüzlerce öğrenci LGS maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Muğla'da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Salon görevlilerinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilirken, öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Muğla genelinde olduğu gibi Datça'da da sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. İlçe genelinde 188 öğrenci sınava girerken, 12 sınıfta 40 görevli öğrencilere yardımcı oldu.

Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel LGS Heyecanı Datça'da Yaşandı - Son Dakika

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