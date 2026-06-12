Zeytinburnu'nda LGS öncesi inşaatlarda çalışma yasağı uyarısı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda LGS öncesi inşaatlarda çalışma yasağı uyarısı

Zeytinburnu\'nda LGS öncesi inşaatlarda çalışma yasağı uyarısı
12.06.2026 16:07  Güncelleme: 16:25
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İstanbul'da hafta sonu yapılacak LGS öncesi Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezleri çevresindeki inşaatları denetleyerek sınav saatlerinde çalışmaların durdurulması için sözlü ve yazılı uyarılarda bulundu.

İstanbul'da hafta sonu yapılacak LGS öncesi Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezleri çevresindeki inşaatları denetleyerek sınav saatlerinde çalışmaların durdurulması için sözlü ve yazılı uyarılarda bulundu.

İstanbul'da hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek gürültü ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı bir denetim başlattı. Zabıta ekipleri, özellikle sınav merkezleri ve okulların çevresinde yer alan inşaatları tek tek ziyaret ederek, sınav süresince tüm faaliyetlerin durdurulması yönünde hem sözlü hem de yazılı tebligat yaptı.

Bugünden itibaren başlayıp pazartesi sabahına kadar geçerli olacak olan çalışma yasağına uymayan, gürültü yapmaya devam eden inşaat firmaları ve sorumlular hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca yasal ve cezai işlem uygulanacağı, inşaattaki tüm çalışmaların derhal durdurulacağı belirtildi.

"Öğrencilerimizin geleceği için taviz vermeyeceğiz"

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Komiseri Faruk Gök, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sınav süresince öğrencilerin konsantrasyonunu bozacak hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Komiser Gök, "Bildiğimiz üzere bu hafta sonu ülkemizin genelinde liselere giriş sınavı (LGS) uygulanacak. Dolayısıyla ilçemiz içerisinde bulunan inşaatlarda sınav süresince herhangi bir çalışma ya da öğrencilerimizin dikkatini dağıtacak şekilde bir ses, gürültü gibi olumsuzluklara mani olmak amacıyla inşaatlara bugünden itibaren pazartesi sabahına dek çalışmaması hususunda tebligatlarımızı yapıyoruz" dedi.

Çalışmaların öncelikle sınav okullarının çevresinde yoğunlaştığını ifade eden Gök, "Öncelikle sınavların yapılacağı okulların çevresinde bulunan inşaatları ziyaret ederek inşaat ilgililerine hem sözlü hem de yazılı olarak sınav süresince herhangi bir çalışma yapmamaları hususunda tebligat yapıyoruz. Tebligatlarımıza uymayarak çalışmayı devam ettiren olursa eğer, inşaatlarda Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işlem uygulanarak inşaattaki bütün çalışmaları durduruyoruz. Amacımız tamamen sınav merkezlerine, sınav okullarına yakın olan inşaatların herhangi bir çalışma yapmasını engellemek" şeklinde konuştu.

Sınav günü ekipler ring halinde olacak

Sadece inşaat gürültüsü değil, sokaktaki her türlü yüksek ses kaynağına karşı da teyakkuzda olacaklarını belirten Zabıta Komiseri Faruk Gök, "Hafta sonu sınav süresince bölgede ring halinde ekiplerimiz olacaktır. Herhangi bir yüksek sesle arabadan olsun ya da işletmelerden olsun kesinlikle bu konuda taviz vermeyerek öğrencilerimizin güzel bir şekilde sınavlarını geçirmesini sağlayacağız. Özellikle Zeytinburnu Zabıtası olarak okulların çevresinde öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek ve oluşabilecek bütün olumsuzluklara karşı devriye halinde ve görev başında olacağız" diyerek sınav günü yürütülecek sıkı tedbirlerin altını çizdi.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınavın başlayacağı ilk dakikalardan bitiş anına kadar ilçedeki okulların etrafında ring halinde devriye atarak öğrencilerin geleceğini belirleyecek bu kritik günde sessizliği ve huzuru korumaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda LGS öncesi inşaatlarda çalışma yasağı uyarısı - Son Dakika

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