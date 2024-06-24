Lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kırklareli Pınarhisar ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Semih Bertan, motosikletle yol kenarındaki banka çarparak hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle başından yaralanan Bertan, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Yenice köyünde defnedildi.

24.06.2024 21:56
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Lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

KIRKLARELİ - Kırklareli Pınarhisar ilçesinde motosikletle yol kenarındaki banka çarpan 14 yaşındaki lise öğrencisi Semih Bertan hayatını kaybetti.

Kaza, Kırklareli Pınarhisar ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Semih Bertan, kontrolündeki motosikletle ilerlerken yol kenarında bulunan banka çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan Bertan, başından yaralandı.

Yoğun bakımda kurtarılamadı

Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen lise öğrencisi, ardından Kırklareli Fakülte Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Semih Bertan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toprağa verildi

Semih Bertan, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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