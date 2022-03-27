Liseli öğrenciler otizmliler için koştu - Son Dakika
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Liseli öğrenciler otizmliler için koştu

27.03.2022 00:57
Liseli öğrenciler otizmliler için koştu

Erzurum'da lise öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesi bir dizi program düzenledi.

Erzurum'da lise öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesi bir dizi program düzenledi. Programların sonunda ise öğrenciler otizmli bireyler adına atletizm pistinde koştu.

Erzurum Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi otizmli bireyleri unutmadı. 'Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır' sloganı ile yola çıkan öğretmen ve öğrenciler bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak okulda otizmli bireyler hakkında eğitim alan öğrenciler ardından takı tasarımları yapıp sergi açtı. Sergiden elde edilen geliri 'Geleceğe nefes ol' kampanyasına bağışlayarak otizmli öğrenciler adına fidan dikilmesine öncü oldular. Programı son etabında ise öğretmenler ve öğrenciler Kazım Karabekir Stadyumu Atletizm pistinde koştular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Yanık, programı öğrenci kulüpleri ile planladıklarını ifade ederek " Biz 'otizm bir eksiklik değil, farklılıktır' sloganı ile yola çıkarak öğrencilerimize farklı bir algı yüklemek, onların sosyal etkinlik mevzuatındaki sorumluluklarını yerine getirmek adına kulüplerimizle birlikte bir program planladık. Öncelikle öğretmenlerimiz okulda öğrencilerime otizm hakkında bir eğitim düzenlendi. Akabinde takı tasarım üzerine eğitim verildi. Burada üretilen takı malzemeleri sergilendi. Sergi ardından gelen geliri geleceğe nefes ol kampanyasında otizmli arkadaşlarımız adına fidan bağışında bulunacağız. Öğrencilerimizle son olarak koşu yapacağız. Koşuya 4'erli grup halinde 7 erkek ve 6 kadın takımlarımız var. Bu şekilde yarışılacak ve ödüller dağıtılacak" dedi. - ERZURUM

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Atletizm, Erzurum, Nisan, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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