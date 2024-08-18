Litvanya\'nın Teliai Belediye Başkanı ve ekibi Samsun\'a ziyarette bulundu

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Litvanya'nın Teliai belediye başkanı ve beraberindeki ekip, Samsun'un Vezirköprü Belediyesi ile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ilişkilerin değerlendirilmesi adına ziyaretlerde bulundu.

Litvanya'nın Teliai Belediye Başkanı Tomas Katkus, Özel Kalem Müdürü Agne Vaıtkıene, Kültür İşleri Müdürü Ruta Ziıbınıene, Vezirköprü'de ve Samsun'da bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyarete gelen heyet, Litvanya Teliai Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi arasındaki kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerin gelişmesi, tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması, ayrıca ticari ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Vezirköprü'ye geldi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Başkan Gül, "Bu güzel ve anlamlı yaklaşımla, iki kültürün kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olacak" dedi.

Ziyaret kapsamında heyet, 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Samsun Arkeoloji Müzesi, Şahinkaya Kanyonu, Oymaağaç Höyüğü'nü gezerek yetililerden bilgi aldı. Ziyaret programı süresince heyete, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ve öğretmen Bünyamin Kıvrak eşlik etti.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaret sonranda iki şehir arasında karşılıklı sosyal ve kültürel etkileşimi sağlamak ve geliştirmek için proje ve çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. - SAMSUN