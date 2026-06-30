LOT Uçağı 'Uçak Kaçırma' Kodu Yayınladı - Son Dakika
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LOT Uçağı 'Uçak Kaçırma' Kodu Yayınladı

30.06.2026 21:38
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LOT Havayolları uçağı, Bulgaristan hava sahasında yanlışlıkla 7500 kodu yayınladı, F-16'lar refakat etti.

Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlaması üzerine uçağa iki F-16 savaş uçağı refakat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Açıklamada, hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek, Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi. Bulgaristan makamlarının uçağa Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, F-16'ların uçağa Bulgaristan hava sahasına çıkışına kadar eşlik etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Uçağın Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de sorunsuz şekilde iniş yaptığı bildirildi. Bakanlık, olayın mahiyetine ilişkin sürecin ilgili resmi makamlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini açıkladı.

Öte yandan LOT Havayolları'nın ilk açıklamasında, olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel LOT Uçağı 'Uçak Kaçırma' Kodu Yayınladı - Son Dakika

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