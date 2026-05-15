Lübnan'da İsrail Saldırılarında 2.951 Ölü

Lübnan, İsrail'in saldırılarında 2 bin 951 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarına yönelik son verileri paylaştı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği nisan ayından bu yana 657 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 444 kişinin de yaralandığını açıklayan Bakanlık, çatışmaların yeniden başladığı 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında toplamda 2 bin 951 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık açıklamasında, 8 bin 988 kişinin de yaralandığı aktarıldı. - BEYRUT