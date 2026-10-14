LÜDAK, AFAD akreditasyonu için 32 kişiyle Kırklareli'nde uygulamalı eğitime katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LÜDAK, AFAD akreditasyonu için 32 kişiyle Kırklareli'nde uygulamalı eğitime katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LÜDAK, AFAD akreditasyonu için 32 kişiyle Kırklareli\'nde uygulamalı eğitime katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD akreditasyon süreci kapsamında LÜDAK ekibi, 9 Ekim'de Lüleburgaz'da teorik, 10 Ekim'de Kırklareli'nde uygulamalı saha eğitimi aldı. 32 kişinin katıldığı eğitimlerin kasım ayı ve sonrasında sürdürülerek afetlere müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma (LÜDAK) ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) akreditasyon süreci kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nde gerçekleştirilen uygulamalı saha eğitimiyle ekip, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attı.

Afet anında doğru karar vermek ve koordineli hareket etmek hayati önem taşırken, LÜDAK ekibi de bu bilinçle bilgi ve becerilerini geliştiriyor. AFAD tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında 32 kişinin katılımıyla 9 Ekim Cuma günü Lüleburgaz'da teorik eğitim, 10 Ekim'de ise Kırklareli'nde uygulamalı saha eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerle ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, saha deneyimlerinin artırılması ve birlikte hareket etme kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

LÜDAK ekibinin akreditasyon sürecine yönelik eğitimlerine kasım ayı boyunca ve ilerleyen tarihlerde de devam ederek afetlere müdahale kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi. Afetlerle mücadelenin felaket yaşanmadan önce başladığına dikkat çekilirken, LÜDAK ekibi eğitimlerle güçlenen kadrosu ve kararlı duruşuyla ihtiyaç duyulan anda hayat kurtarmak için sahaya hazır olmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerAcil DurumLüleburgazKırklareliKurtarmaEğitimGüncelYerelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
İlk uygulama o ilde başladı Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
19:47
İstanbul’da onlarca araç sular altında kaldı İşte o görüntüler
İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 19:56:19. #.0.2#
SON DAKİKA: LÜDAK, AFAD akreditasyonu için 32 kişiyle Kırklareli'nde uygulamalı eğitime katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei