Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den Çed Toplantısına Katılım Çağrısı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Yenibedir Köyü mevkiinde yapılması planlanan Atık Yakma Tesisi'ne ilişkin 2 Haziran'da gerçekleştirilecek ÇED toplantısına katılım çağrısı yaptı. Gerenli, çevresel etkiler ve tarım arazisi kullanımı konusunda endişelerini dile getirerek, "Yeşil vatan sloganla değil, planlama ve uygulamalarla hayata geçer" dedi.

Murat Gerenli, Lüleburgaz'a bağlı Yenibedir köyü mevkiinde 1. sınıf tarım arazisine kurulmak istenen Atık Yakma Tesisi'nin 2 Haziran Salı günü saat 10.00'da Burgaz İzer Otel'de yapılacak ÇED toplantısına ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Vatandaşlara katılım çağrısı yapan Gerenli mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yenibedir köyü mevkiinde yapılması planlanan Atık Yakma Tesisi'nin daha önce ertelenmiş olan Halkı Bilgilendirme Toplantısı'nın 2 Haziran Salı günü saat 10.00'da yapılacağı bilgisi bize ulaştı. Daha önce bu konuyu gündeme getirmiştik. Lüleburgazımızın hemen yanı başında 1/25 bin ölçekli Ergene Havzası Planları'na aykırı, birinci sınıf tarım arazisi üzerinde bulunan, yer altı sularına etkisi yeterince araştırılmamış olan ve hemen yanı başında petrol ve doğalgaz arama kuyuları bulunan böyle bir tesisin hem insan hem de çevre sağlığı açısından yapılmasını doğru bulmuyoruz, yer seçimi yanlış. Tüm Lüleburgaz halkını, Lüleburgaz'ın seçilmiş belediye başkanı olarak 2 Haziran 2026 Salı günü saat 10.00'da Burgaz İzer Otel'de bu toplantıya katılmaya davet ediyorum. Temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yeşil vatan sloganla değil, planlama ve uygulamalarla hayata geçer."

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Günalp Çakır da "2 Haziran'da Burgaz İzer Otel'de yapılacak olan ikinci ÇED toplantısı için kamuoyunda yükselen tepkileri biz de sivil toplum kuruluşları olarak, seçilmiş Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu olarak endişeyle takip ettik. Kamuoyunda yükselen tepkiyi ilgili kurumlarla paylaştık. Dosyayla ilgili endişelerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ilettik. Bu anlamda tepkimizi ortaya koyabilmek için herkesi 2 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıya davet ediyoruz" dedi.