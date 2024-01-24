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Lüleburgaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri için toplantı düzenledi - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri için toplantı düzenledi

Lüleburgaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek farkındalık etkinlikleri için kentteki kamu kurum ve kuruluşu ile STK temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, 8 Mart'ta yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler paylaşıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri için toplantı düzenledi
24.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:34
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Lüleburgaz Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek farkındalık etkinliklerine ilişkin kentteki kamu kurum ve kuruluşu ile STK temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde yapılacak farkındalık etkinliklerine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede dün akşam Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ile Kemal Pektaş, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Samet Servet, kentteki kamu kurum ve kuruluşu ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda temsilciler, 8 Mart'ta yapılabilecek çalışmalara ilişkin önerilerini sıraladı.

Kaynak: ANKA
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