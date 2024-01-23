 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lüleburgaz Belediyesi Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Lüleburgaz Belediyesi Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 1-4 Şubat arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında çocuklar çok sayıda eğlenceli atölye, kukla gösterisi ve film gösterimi gibi etkinliklere katılacaklar.

Lüleburgaz Belediyesi Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
23.01.2024 - 11:45,
Abone Ol

Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 1-4 Şubat arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında çok sayıda eğlenceli atölye, kukla gösterisi ve film gösterimi yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 1 Şubat'ta başlayacak.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar çok sayıda atölyeye katılıp hem becerilerini geliştirecek hem de eğlenceli zaman geçirecek.

4 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında kukla gösterisi, film gösterimi ve imza günü de düzenlenecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Lüleburgaz, Sanat, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lüleburgaz Belediyesi Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:43:06. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement