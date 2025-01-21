Lüleburgaz\'da Hayvan Karantina ve Aşılama

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların karantina ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerince, Lüleburgaz ilçesindeki işletmelerde bulunan hayvanların güncel verilerinin Türkvet sistemine işlenmesi, küpe kontrolleri ve düşmüş küpelerin tespit işlemleri yapıldı. Ekipler ayrıca, damızlık sığırların karantina ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ