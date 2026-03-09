Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ne İlişkin Açıklama: "Yenibedir ve Eskibedirli Komşularımızın Yanındayız" - Son Dakika
Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ne İlişkin Açıklama: "Yenibedir ve Eskibedirli Komşularımızın Yanındayız"

09.03.2026 14:10  Güncelleme: 15:16
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 1. sınıf tarım arazisine kurulması planlanan Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ne karşı çıkarak, projenin çevresel riskler taşıdığını vurguladı ve bölge halkının haklı mücadelesini desteklediğini ifade etti.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 1. sınıf tarım arazisine kurulmak istenen Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yenibedir ve Eskibedirli komşularımızın yanındayız ve bu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Ergene Havzası Üst Ölçekli Planlarına uygun olmayan, su havzaları ve doğal gaz ile ilgili risk analizi yapılmayan, ovanın ortasında 1. sınıf tarım arazisinde Tehlikeli Atık Yakma Tesisi kurulmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Gerenli, Lüleburgaz'a bağlı Eskibedir Köyü'nde 1. sınıf tarım arazisinde kurulmak istenen Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ne ilişkin videolu bir mesaj yayımladı. "Yenibedir ve Eskibedirli komşularımızın yanındayız ve bu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" diyen Gerenli, Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nin 1/25000 ölçekli Ergene Havzası Planı'na uygun olmadığını belirtti.

Gerenli mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"30, 40 yıl öncesine kadar balık tuttuğumuz, yüzdüğümüz, kenarında piknik yaptığımız Ergene'nin durumu ortada. Artık bırakın yüzmeyi, balık tutmayı; yanına bile yaklaşamıyor, çevresinde tarım yapamıyoruz. Bu hatadan dönülmesi için çok mücadele edildi ve 1/25000 ölçekli Ergene Havzası Planı hazırlandı. Şimdi bu plana uygun olmayan bir şekilde 1. sınıf tarım arazisine Tehlikeli Atık Yakma Tesisi yapılmak isteniyor. Üstelik su havzalarına ve hemen yanı başındaki petrol arama kuyularına etkisi net olarak ortaya konulmadan; bölgemize orta ve uzun vadeli etkileri ile ilgili projeksiyonlar yapılmadan. Atık yönetimi elbette çok önemli. Atık miktarını azaltmalı, geri dönüşümü artırmalı ve sonrasında dönüştürülen atıklardan enerji üretmeliyiz. Ama Ergene Havzası Üst Ölçekli Planlarına uygun olmayan, su havzaları ve doğal gaz ile ilgili risk analizi yapılmayan, ovanın ortasında 1. sınıf tarım arazisinde Tehlikeli Atık Yakma Tesisi kurulmasını doğru bulmuyoruz. Güçlü, bağımsız ve yeşil Türkiye için aklın ve bilimin yol göstericiliği ile çalışmalı, çok çalışmalıyız."

Kaynak: ANKA

Murat Gerenli, Yerel Yönetim, Lüleburgaz, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

