Lüleburgaz Belediyesi, binalarda yağmur suyu toplama depolarını zorunlu hale getirdi

Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 2023 Ocak ayından itibaren ruhsatı alınmış ve inşaatına başlanmış binalarda yağmur suyu toplama depoları zorunlu hale getirildi. Yapımı tamamlanan binalarda ise depoların kullanımına başlandı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla birlikte 2023 Ocak ayından itibaren ruhsatı alınmış ve inşaatına başlanmış binalarda yağmur suyu toplama deposu zorunlu hale getirilmişti.

Uygulama sayesinde çatılardan toplanan yağmur suyu, bahçe sulama ve benzeri alanlarda kullanılabilecek ve uzun vadede büyük oranda tasarruf elde edilecek.

DEPOLAR KULLANILMAYA BAŞLANDI

Lüleburgaz'da 2023 yılında ruhsatı alınmış tüm binalarda yağmur suyu toplama depoları oluşturularak kullanılmaya başlandı.

Yağmur suyu toplama alanları sayesinde konutların kullandığı su tüketiminde yüzde 30'a varan oranda su tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

İlerleyen süreçte yağmur suyu toplama depolarının kullanım alanı genişletilecek.