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Lüleburgaz Kent Ormanı, 2023 yılında 115 bin 550 kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Lüleburgaz Kent Ormanı, 2023 yılında 115 bin 550 kişi tarafından ziyaret edildi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan ve 2021 yılında hizmete açılan Lüleburgaz Kent Ormanı, 2023 yılında 115 bin 550 kişi tarafından ziyaret edildi. Kent Ormanı, piknik alanı, Kır Kahvesi ve Masal Vadisi gibi birçok aktivite imkanı sunarak vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni etapların açılması için çalışmalar ise devam ediyor.

Lüleburgaz Kent Ormanı, 2023 yılında 115 bin 550 kişi tarafından ziyaret edildi
02.01.2024 - 11:33,
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Lüleburgaz Kent Ormanı, açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. 2023 yılında toplam 115 bin 550 kişinin giriş yaptığı Kent Ormanı, Lüleburgazlıların başlıca buluşma noktası haline geldi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralayarak 2021 yılında hizmete sunduğu 973 dönümlük Lüleburgaz Kent Ormanı, 2023 yılında 100 binden fazla kişiyi ağırladı.

Etap etap hizmete açılan, içerisinde bulunan piknik alanı, Kır Kahvesi ve Masal Vadisi'nde her mevsim doğanın içinde huzurla vakit geçirme imkanı bulunan Kent Ormanı'na vatandaşlar geçen yıl da büyük ilgi gösterdi.

2023 yılında Kent Ormanı'na giriş yapan kişi sayısı önceki yıllara oranla artarak 115 bin 550 oldu.

Birinci etabı 44 bin 400 metrekarelik mesire alanı, ikinci etabı ise 14 bin 400 metrekarelik Kır Kahvesi ve Masal Vadisi'nden oluşan Kent Ormanı'nda yeni etapların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA
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