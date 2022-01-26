Lunapark alanı 52 milyona satıldı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkılan ihalede lunapark alanı olarak gecen yer 52 milyon 50 bin liraya satıldı.

Balıkesir'de büyük tartışmalara sebep olan lunapark alanı, bugün yapılan ihaleyle satıldı. 49 milyon 500 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkan 8 bin 2 metrekare yüzölçümlü lunapark alanı ihalesini Gold Money Kuyumculuk firması 52 milyon 50 liraya satın aldı. Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafında yapılan ihaleye tek firma teklif verdi. Gold Money Kuyumculuk alanı almak için 52 milyon 50 bin liralık teklif sundu. Tamamlanan ihale sonrasında lunapark alanının satışı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın onayına sunulacak. Lunapark alanı daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından 23,4 milyon TL bedelle satışa çıkarılmış, ancak satış Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından iptal edilmişti. - BALIKESİR