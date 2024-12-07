Madagaskar Sirki, Kulu'da Unutulmaz Bir Gösteri Sundı - Son Dakika
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Madagaskar Sirki, Kulu'da Unutulmaz Bir Gösteri Sundı

Madagaskar Sirki, Kulu\'da Unutulmaz Bir Gösteri Sundı

Madagaskar Sirki, Konya'nın Kulu ilçesinde gerçekleştirdiği gösteriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Akrobasi ve komedi ile dolu etkinlik, 3000'den fazla izleyici tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

07.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Madagaskar Sirki, Konya'nın Kulu ilçesinde gösteri yaptı. Gösterileri çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Kulu Belediyesi Kapalı Spor Salonu, 2 seanstan oluşan gösteride Madagaskar Sirki Moğolistan ekibini ağırladı. Her yaştan izleyicinin büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Hayret, beceri ve komedinin bir arada yaşandığı sirk büyüklü-küçüklü izleyenleri etkiledi. Gösteride yer alan akrobasi şovları, denge gösterileri, lastik kızlar ve animatör palyaçolar izleyicilere keyifli ve heyecan dolu anlar yaşattı. Seyirciler, profesyonel ekibin sergilediği nefes kesici performansları hayranlıkla izledi. Gösteri, salonu dolduran küçüklü, büyüklü 3 bin izleyicinin coşkusu ve alkışlarıyla tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Madagaskar Sirki, Kulu'da Unutulmaz Bir Gösteri Sundı - Son Dakika

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