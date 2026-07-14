Maden Faaliyetlerine Suç Duyurusu - Son Dakika
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Maden Faaliyetlerine Suç Duyurusu

14.07.2026 17:48
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Karadere Vadisi'nde ÇED süreci olmadan maden çalışmaları nedeniyle suç duyurusu yapıldı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Karadere Vadisi ve Yaylaları Koruma Derneği tarafından, Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Altınordu Maden firması yetkilileri hakkında, Trabzon'un Araklı ilçesi ve Gümüşhane sınırları içerisindeki Karadere Vadisi'nde "ÇED süreci tamamlanmadan" maden faaliyetleri yürütüldüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Karadere Vadisi ve Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, suç duyurusu ile ilgili Araklı Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, doğal yaşam alanlarının izinsiz tahrip edilmesi ve usulsüz işlemler nedeniyle ilgili firma ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını  ifade etti.

"ÇED SÜRECİ SONUÇLANDIRILMADAN HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE BİR SONDAJ YAPILMAKTA"

Şengün, şunları söyledi:

"Bizler yaylaların, ormanların, kuşların, bitki örtüsünün, yaban hayatının hakkını, hukukunu savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz."

Bazı ülkelerde ağaçların canlı olarak kabul edilip canlı hukukuna dahil edilme süreci başlatılmış ve Kanada'da bazı eyaletlerde bu süreç uygulamaya da konulmuştur. Oysa ülkemizde her tarafta ağaç, orman, yayla, arazi talanları yapılmakta ve inanılmaz derecede çevreye zarar verilmektedir. Bu zararlar da direkt olarak sadece çevre ve insanları inanılmaz derecede etkilemekte ve kamuya büyük bir darbe vurmaktadır.

Şu anda Örenler'de aynı şekilde hukuksuz bir şekilde bir sondaj yapılmakta. Yüzeysel sular izin alınmadan kullanılmakta. ÇED süreci sonuçlandırılmadan derin sondajlar, 300 metrenin üzerinde sondajlar yapılmakta. Yeraltı sularının yönü değiştirilip, kimyasallarla kirlenmektedir.

Hiçbir hukuki dayanağı olmadan bu işlemi yapan Limak Holding şirketine bağlı Altınordu Maden firması hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldik. İnanıyoruz ki Cumhuriyet Başsavcılığı gereğini yapacak, bunları durduracak ve suçlulara gereken cezayı verecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Maden Faaliyetlerine Suç Duyurusu - Son Dakika

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