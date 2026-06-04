Maden İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Maden İşçilerine Destek Ziyareti

04.06.2026 23:49
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GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

(ZONGULDAK) - GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, ücret alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek, "Size Zonguldak'taki maden işçilerimizin selamını ve dayanışma duygularını getirdim. Haklı mücadelenizde yanınızdayız" dedi. Mutlu, işçilerin alın terinin karşılığını alabilmesi için sendika olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Ankara'da Yıldızlar SSS Holding önünde eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek destek verdi.

İşçilerin hak mücadelesine destek amacıyla holding önüne gelen Mutlu, burada eylemlerini sürdüren madencilerle bir araya geldi. GMİS Ankara Şubesi yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette işçilerle görüşen Mutlu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan maden emekçilerinin alın teriyle kazandıkları ücretleri alabilmek için mücadele etmek zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İşçilere, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başta olmak üzere Zonguldak'taki maden işçileri, Ankara'daki üyeler ve Türkiye genelindeki Maden Tetkik ve Arama (MTA) çalışanlarının selam ve dayanışma duygularını ilettiğini belirten Mutlu, sendika olarak işçilerin haklarını alabilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Mutlu, yaptığı açıklamada, bazı işverenlerin işçilerin emeğinin karşılığını ödemeden faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Sizlere Genel Başkanımız Hakan Yeşil'in, Zonguldak'taki madencilerimizin, Ankara'daki ve Türkiye'nin dört bir yanındaki MTA çalışanları ile tüm üyelerimizin selam ve dayanışma duygularını iletiyorum. Ankara Şubemiz ile birlikte buradayız. Haklarınızı alabilmeniz için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Bazı patronların işçinin hakkını gasp ederek hayat sürmesine artık son verilmesi gerekiyor" dedi.

Benzer bir süreci kısa süre önce Kütahya'da da yaşadıklarını dile getiren Mutlu, işçilerin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz haftalarda aynı mücadeleyi biz de verdik. İnşallah hakkınızı alarak buradan ayrılırsınız. Artık ülkeyi yönetenlerin holding patronlarının yanında değil, işçinin yanında olması gerekiyor. Sizlerin haklı mücadelesinde yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

GMİS heyetinin alana gelmesiyle işçiler tarafından alkışlarla karşılanan ziyarette, emekçiler sık sık "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle Yıldızlar SSS Holding önündeki eylemlerini sürdürürken, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının da işçilere destek ziyaretlerinde bulunduğu öğrenildi. İşçiler, hak ettikleri ücret ve tazminatların ödenmesine yönelik taleplerinin karşılanmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Maden İşçilerine Destek Ziyareti - Son Dakika

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