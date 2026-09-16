Maden mühendisi Avni Cinel, öldürüldüğü işletmede anıldı - Son Dakika
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Maden mühendisi Avni Cinel, öldürüldüğü işletmede anıldı

Maden mühendisi Avni Cinel, öldürüldüğü işletmede anıldı
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TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Asma İşletmesinde 22 yıl önce öldürülen maden mühendisi Avni Cinel için anıtı önünde tören düzenlendi. Törene TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Cinel'in ailesi katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 16 Eylül 2004 tarihinde uğradığı saldırı sonucu öldürülen maden mühendisi Avni Cinel'in anma törenine katıldı.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Asma İşletmesinde 22 yıl önce öldürülen maden mühendisi Avni Cinel için, işletmede bulunan anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, sendika yöneticileri, TTK genel müdür yardımcıları ve yöneticileri, Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel, eşi Fatma Cinel, ağabeyi Ali Cinel, kardeşi Ahmet Cinel, maden mühendisleri ve işçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu ve Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel'in oğlu konuşma yaptı. Ardından anıt önüne karanfil bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maden mühendisi Avni Cinel, öldürüldüğü işletmede anıldı - Son Dakika

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