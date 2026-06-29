Madımak Katliamı'nın 33. Yılı - Son Dakika
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Madımak Katliamı'nın 33. Yılı

29.06.2026 01:26
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Sivas katliamı için yapılan basın açıklamasında hesap sorulacağı belirtildi, 'Unutmayacağız' vurgusu yapıldı.

(MUĞLA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri Mevlüt Akbal, 2 Temmuz Sivas Madımak katliamının 33'üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sivas davası bir insanlık davasıdır. Bu dava biz bitti demeden bitmez. Hesabını soracağız" dedi.

Muğla Ortaca'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ortaca Şubesi tarafından Madımak katliamının 33. yılı dolayısıyla "33 Can, 33 Yıl; Unutmadık, Unutturmayacağız" başlıklı basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı PSAKD Genel Sekreteri Mevlüt Akbal okudu. Akbal, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hesabı sorulmayan acı unutulmaz. Madımak'ta işlenen insanlık suçuna verilen zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi" yapılması talebini yineleyen Akbal, cemevlerinin anayasal olarak ibadethane statüsünde tanınması gerektiğini belirtti. Akbal, şunları kaydetti:

"Cemevleri yönetmeliklerle geçiştirilemez, doğrudan Anayasa'da ibadethane olarak tanımlanmalıdır. Bizler asla devletin Alevisi olmayacağız. 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmaz. Sivas davası bir insanlık davasıdır. Bu dava, biz bitti demeden bitmez. Hesabını soracağız. Unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Madımak Katliamı'nın 33. Yılı - Son Dakika

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