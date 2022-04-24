Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı

24.04.2022 16:13
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı

Germencik ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 400 yıllık Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı.

Germencik ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 400 yıllık Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in seçim vaatleri arasında bulunan ve ilçe turizminin canlandırılması ve tanıtılması anlamında önemli bir adım olan Magnesia Antik Kentinin turizme kazandırılması projesi, Magnesia Kafe Sosyal Tesisleri'nin 2021 yılında hizmete açılmasıyla birlikte gerçekleşti. Magnesia Antik Kenti'ne gelen misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve dinlenebilmesi için açılan Magnesia Kafe İşletmesi, mevsim şartlarının normalleşmesi ve sezonun yeniden başlaması ile birlikte doğa ve tarih severler tarafından yeniden ilgi odağı olmaya başladı. Antik kent tur kafileleri başta olmak üzere yerli ve yabancı gezginlerin uğrak noktası oluyor.

Magnesia Antik Kenti'nin gördüğü ilgiden dolayı memnun olduğunu dile getiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Herşeyden önce bir Germencikli olarak ilçemizi ziyaret edenlerin her geçen gün arttığını görmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz" dedi. Sözünü yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Öndeş, "Söz verdiğimiz gibi Magnesia Antik Kentimizi turizme kazandırdık. Magnesia emsalleri arasında üst sıralarda yer alan, içerisinde bulundurduğu antik yapıtlar ve mimarisiyle eşsizliği uzmanlarca dile getirilen önemli bir antik kenttir. Germencik Belediyesi olarak bu eşsiz kültür ve tarih mirasına dikkat çekmek ve ilçemizi çekim merkezi haline getirerek markalaşması için ciddi bir çalışma yaptık. ve en nihayetinde bugün Magnesia Antik Kentimiz yüzlerce misafirimizi ağırladığımız, tur kafileleri, bireysel veya grupların ziyaret ettiği cazibe noktası haline geldi. Tüm misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyor, onları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı
Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı

YORUMLAR
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Fuat Öndeş, Germencik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Magnesia Antik Kenti misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


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