Mahallelerde huzur ve güvenin arttırılması için polisler muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Mahallelerde huzur ve güvenin arttırılması için polisler muhtarlarla bir araya geldi

02.03.2022 12:04
Mahallelerde huzur ve güvenin arttırılması için polisler muhtarlarla bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, mahallelerde huzur ve güvenliğin arttırılması için muhtarlar ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, mahallelerde huzur ve güvenliğin arttırılması için muhtarlar ile bir araya geldi.

Kentte var olan huzur ve güven ortamının sağlanması adına en büyük mücadeleyi veren emniyet güçleri ve mahalle muhtarları istişare toplantılarını sürdürüyor. Çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısında mahallelerde doğabilecek olumsuz durumlara karşı yapılması gerekenler ve Emniyet işbirliği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Afyonkarahisar Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur; "Demokrasinin temel taşı mahallesinin gören gözü yürüyen ayağı olan kıymetli Muhtarlarımız 'la her fırsatta bir araya gelip, muhtarlarımızı dinleyen çözüm üreten İl Emniyet Müdürümüz Ali Temiz 'in merkez mahalle muhtarlarımızla istişare toplantılarının bir yenisini daha gerçekleştirdik. Bizde Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği olarak Başta Temiz olmak üzere ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz" dedi.

Uygur, mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri ve istişare toplantılarının artarak devam ettiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Mahallelerde huzur ve güvenin arttırılması için polisler muhtarlarla bir araya geldi

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Ali Temiz, Karahisar, Uygur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahallelerde huzur ve güvenin arttırılması için polisler muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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