Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Yılın Son Pazarında Kurulacak - Son Dakika
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Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Yılın Son Pazarında Kurulacak

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Yılın Son Pazarında Kurulacak

Talas'ta her ay düzenlenen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, 15 Aralık Pazar günü el emeği ürünlerle dolu bir alışveriş ortamı sunacak. Ev hanımları tarafından hazırlanan çeşitli el işlerinin sergileneceği pazar büyük ilgi görmesi bekleniyor.

11.12.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve tarihi doku içerisinde keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yılın son pazarında yine Harman Meydanındaki yerinde kurulacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 15 Aralık Pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Yılın Son Pazarında Kurulacak - Son Dakika

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