'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek - Son Dakika
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'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek

03.06.2022 16:20
'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği ve başladığı günden beri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta yine el yapımı ve organik ürün severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği ve başladığı günden beri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta yine el yapımı ve organik ürün severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle sürdürülen ve her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 05 Haziran Pazar günü yine keyifli saatlere sahne olacak. İlçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda, ev işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, hamur işlerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek
'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek
YORUMLAR
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Talas'tan YGS'ye gireceklere destek Talas'tan YGS'ye gireceklere destek Talas Belediyesi'nden o habere açıklama: 'Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir' Talas Belediyesi'nden o habere açıklama: 'Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir'
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek - Son Dakika

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