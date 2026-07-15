Mahsur Sığırcık Kuşu Kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, Yenişehir Mahallesi 251'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairesinden kuş sesleri geldiğini fark eden ev sahibi, sesin havalandırma boşluğundan geldiğini belirledi. Kendi imkanlarıyla kuşu çıkaramayan bina sakini, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan sığırcık kuşunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden zarar verilmeden çıkarılan kuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerince yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR/GENÇ-BİNGÖL,