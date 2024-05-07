Makine Arızası Yaşayan 'ALEXIS' İsimli Gemi Kurtarıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, makine arızası yaşayan ve karaya oturan 'ALEXIS' isimli geminin kurtarıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan ve karaya oturan 'ALEXIS' isimli geminin kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Bakanlık ayrıca geminin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerce Ahırkapı demir bölgesine çekildiği bilgisini verdi. - ANKARA