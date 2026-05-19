Malatya'da 19 Mayıs Kutlaması

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Eradal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İnönü Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İnönü Caddesi üzerinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"19 MAYIS, BİR MİLLETİN AYAĞA KALKIŞIDIR"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şunları söyledi:

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele'nin 107'nci yıl dönümünü, o günkü heyecan ve aynı tutkuyla kutluyoruz."

19 Mayıs, sadece bir takvim yaprağından ibaret değildir. Bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalkışının ve tam bağımsız Türkiye idealinin başlangıç noktasıdır."

Kutlama programı, Kayhan'ın konuşmasının ardından gençlerin gerçekleştirdiği spor ve folklor gösterileriyle sona erdi.