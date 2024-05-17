Malatya\'da 800 İşçi İşsiz Kalacak

Yerel

(MALATYA)- Malatya'da 6 tekstil firmasının faaliyet gösterdiği eski tekel tütün depolarının Emniyet Müdürlüğü'ne devredildiğini ve binayı boşaltmalarının istendiğini ifade eden firma sahipleri, 800 işçinin işsiz kalacağını belirterek bu duruma çare bulunmasını istedi.

Battalgazi ilçesi Dernek Mahallesi Kernek külliyesi yakınında bulunan eski tekel tütün depoları tekstil atölyeleri tarafından kullanıyordu. 13 yıldır 6 firma tarafından kullanılan atölyelerin boşaltılması istendi. Atölye sahipleri ve işçiler, farklı bir alanda kendilerine yer gösterilmemesinden dolayı mağdur olacaklarını dile getirdi.

"ZARAR ETMEMİZE RAĞMEN MÜCADELE ETTİK"

İşveren ve işçiler adına açıklama yapan işletme sahibi Celalettin Zengin, şunları söyledi:

"2011 yılında dönemin valisi tarafından buralar bize tahsis edildi. Burada yaklaşık 13 yıldır 6 firma ekmek kapısı olmuştur. Yaklaşık 800 kişi istihdam etmekteyiz. Malatya'nın deprem bölgesi olduğu malumunuz. Yüzyılın felaketinden sonra sağlam bina kalmadığı kalanların da dolu olduğu ortadadır. Malatya'mızda işsizlik tavan yapmışken 800 kişinin işsiz kalması, dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişiyi etkileyeceği ortadayken, bu binayı tahliye etmemizi istiyorlar. Emniyet Müdürlüğü'ne devri yapılmış, yıkılıp yeni bina yapacakmış. Bizim işyerimizi taşıyacak bir yerimiz yok. Bu kadar insanın işsiz kalmasına neden olacak bir aciliyetin olduğunu düşünmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım; Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımıza defalarca durumu iletmemize rağmen bir çözüm bulunamamıştır. Yüzyılın felaketinde bir sürü firma ya kapattı ya da başka şehirlere taşındı. Biz burada kalıp Malatya'mıza hizmet etmek için aylarca zarar etmemize rağmen mücadeleye devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada ise 'iş yerinizi kapatın, nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın' deyip, bizi sokağa atıyorlar. Cumhurbaşkanımız, sizden talebimiz sizin de dediğiniz gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın, sözüne bianen bu kadar insanın işsiz kalmamasıdır. Bizim son kapımız sizsiniz. Gereğini kıymetli büyüğümüze havale ediyoruz."