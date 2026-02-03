Sosyal yaşam alanı projelerini hayata geçirmek için Malatya'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sosyal yaşam alanı projelerini hayata geçirmek için Malatya'ya gidiyor

Sosyal yaşam alanı projelerini hayata geçirmek için Malatya\'ya gidiyor
03.02.2026 14:09  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde Malatya'da sosyal yaşam alanı projelerinin temel atma törenine katılacak. Projeler, depremzedelerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerinin temel atma törenine katılmak, projeleri tanıtmak ve depremzedelerle bir araya gelmek üzere Malatya'ya gidiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümünde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Malatya'ya giderek depremzedelerle bir araya gelecek; Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerini tanıtacak ve projelerin temel atma törenini gerçekleştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Malatya'da deprem sonrası sosyal yaşamın yeniden canlandırılması amacıyla Sosyal Yaşam Alanı Projelerini hayata geçirecek. Malatya'nın Hekimhan, Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde hayata geçirilecek projelerle Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların sosyal hayata yeniden katılımının desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kent yaşamının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Hekimhan'a yaşamevi ve çok amaçlı tesis

Hekimhan ilçesinde 840 metrekarelik alanda inşa edilen Yaşamevi ve Çok Amaçlı Tesis; aşevi, kütüphane ve toplantı alanlarını kapsayarak toplumsal buluşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Doğanşehir'e Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi

Doğanşehir'de yapılması planlanan Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi 600 metrekarelik alanda hizmet verecek. Proje; kadınlara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal destek ve güçlenme alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Arapgir'de Kültür ve Taziye Evi yapılıyor

Arapgir ilçesinde 528 metrekarelik alanda inşa edilecek Kültür ve Taziye Evi ile yas süreçlerinde toplumsal dayanışmanın desteklenmesi ve ortak kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor.

Arguvan'a çok amaçlı sosyal tesis

Arguvan'da düğün, toplantı ve kamusal etkinliklere ev sahipliği yapacak Çok Amaçlı Sosyal Tesis için projelendirme çalışmaları tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'da hayata geçirdiği bu projeler, deprem sonrası fiziki iyileşmenin yanı sıra sosyal yaşamın yeniden güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Başkan Aras: "Dayanışmayı büyüterek yaraları birlikte saracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Bu zor süreçte dayanışmayı büyütmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevimizdir" dedi.

Başkan Aras, Malatya'da hayata geçirilen sosyal yaşam alanı projelerinin umudu ve birlikte yaşamı yeniden inşa edeceğine dikkat çekerek, "Biz bu projelerle sadece binalar yapmıyoruz; bir araya gelinen, paylaşmanın ve dayanışmanın yeniden filizlendiği yaşam alanları kuruyoruz. Depremden etkilenen tüm kentlerimiz için elimizden gelen desteği vermeye, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Aras, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal yaşam alanı projelerini hayata geçirmek için Malatya'ya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal yaşam alanı projelerini hayata geçirmek için Malatya'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.