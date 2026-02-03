Sosyal yaşam alanı projelerini hayata geçirmek için Malatya\'ya gidiyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerinin temel atma törenine katılmak, projeleri tanıtmak ve depremzedelerle bir araya gelmek üzere Malatya'ya gidiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümünde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Malatya'ya giderek depremzedelerle bir araya gelecek; Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerini tanıtacak ve projelerin temel atma törenini gerçekleştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Malatya'da deprem sonrası sosyal yaşamın yeniden canlandırılması amacıyla Sosyal Yaşam Alanı Projelerini hayata geçirecek. Malatya'nın Hekimhan, Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde hayata geçirilecek projelerle Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların sosyal hayata yeniden katılımının desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kent yaşamının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Hekimhan'a yaşamevi ve çok amaçlı tesis

Hekimhan ilçesinde 840 metrekarelik alanda inşa edilen Yaşamevi ve Çok Amaçlı Tesis; aşevi, kütüphane ve toplantı alanlarını kapsayarak toplumsal buluşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Doğanşehir'e Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi

Doğanşehir'de yapılması planlanan Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi 600 metrekarelik alanda hizmet verecek. Proje; kadınlara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal destek ve güçlenme alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Arapgir'de Kültür ve Taziye Evi yapılıyor

Arapgir ilçesinde 528 metrekarelik alanda inşa edilecek Kültür ve Taziye Evi ile yas süreçlerinde toplumsal dayanışmanın desteklenmesi ve ortak kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor.

Arguvan'a çok amaçlı sosyal tesis

Arguvan'da düğün, toplantı ve kamusal etkinliklere ev sahipliği yapacak Çok Amaçlı Sosyal Tesis için projelendirme çalışmaları tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'da hayata geçirdiği bu projeler, deprem sonrası fiziki iyileşmenin yanı sıra sosyal yaşamın yeniden güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Başkan Aras: "Dayanışmayı büyüterek yaraları birlikte saracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Bu zor süreçte dayanışmayı büyütmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevimizdir" dedi.

Başkan Aras, Malatya'da hayata geçirilen sosyal yaşam alanı projelerinin umudu ve birlikte yaşamı yeniden inşa edeceğine dikkat çekerek, "Biz bu projelerle sadece binalar yapmıyoruz; bir araya gelinen, paylaşmanın ve dayanışmanın yeniden filizlendiği yaşam alanları kuruyoruz. Depremden etkilenen tüm kentlerimiz için elimizden gelen desteği vermeye, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA