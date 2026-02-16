Malatya'da Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 11-13 Şubat 2026 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını ele geçirmesi engellendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve gerçekleşen olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda, 2 ayrı olayda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşlara kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yönünde beyanda bulunarak, ziynet eşyalarını bozdurmalarını ve parayı kendilerine göndermelerini istedikleri tespit edildi.

Toplam 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozdurarak dolandırıcılara göndermek üzere olan vatandaşlara, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kuyumcu ve banka işletmelerinde gecikmeksizin müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucu dolandırıcılık girişimi engellendi.

Olayın fail ya da faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.